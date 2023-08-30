Evinin tavanı çöktü: Hayatını kaybetti!

Samsun'da evin tavan döşemesinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 13:52
Evinin tavanı çöktü: Hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin tavanındaki arı kovanını almak isteyen Nurettin Özden (72) döşemedeki tahtaların açılması sonucu evin içine düşerek yaralandı. 

Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Nurettin Özden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
Samsun ev tavan çökme

İlgili Haberler

Son dakika... Eski bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti: Havuzda ölü bulundu

Son dakika... Eski bakan Kutbettin Arzu hayatını kaybetti: Havuzda ölü bulundu
Yangına müdahale ediyordu: Dumandan etkilenen orman memuru hayatını kaybetti

Yangına müdahale ediyordu: Dumandan etkilenen orman memuru hayatını kaybetti
Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler