‘Demir Kubbe’yi aştı: Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor.
Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.
Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- 'Kendisinden çok...'
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...
- Hatay’ın altını üstüne getirecekler!
- 12. çuvallama planı!