‘Demir Kubbe’yi aştı: Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü

Lübnan'dan İsrail’e fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 19:25
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İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Lübnan'dan İsrail’in kuzeyine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor. 

Lübnan'dan fırlatılan bir roket, Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine düştü. 

Roketin düştüğü noktada yangın çıkarken, park halindeki araçlar alev aldı. 

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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