Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: 2024’e patlamalarla girmek

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Ukrayna füzelerinin geçen hafta Rusya’nın işgalindeki Kırım Yarımadası’nda bulunan Novoçerkask çıkarma gemisini batırması ve geminin mürettebatının önemli bir kısmının yaşamını yitirmesinden birkaç gün sonra Moskova, Kiev’e savaşın başından beri en yoğun hava saldırısını düzenledi. Başkent Kiev ve diğer büyük şehirler, Rus füze ve insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Ruslar, öncelikli olarak Ukrayna’daki silah depolarını ve altyapı tesislerini hedef alsa da, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi. Ukrayna, buna misilleme olarak Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod ilinin merkezine İHA saldırısı düzenledi. Moskova, Belgorod’da 24 sivilin öldüğünü söylüyor. Bunun ardından da Ruslar, yılın en son günü, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’a füze saldırısı, ateş hattına yakın bölgelere ise İHA’lar gönderdi. Yılbaşı gecesi ise Odessa ve Lviv, Rus İHA’larına hedef oldu.

HAYAL KIRIKLIĞININ NEDENİ

Ukrayna, önceki yazıda da değindiğimiz üzere bu yıla belirsizliklerle girdi. 2022 yılında Rusya’nın saldırısı durdurulduktan ve bazı bölgeler geri alındıktan sonra, 2023 yılının zafer yılı olacağı umuluyordu, ama öyle olmadı. Ukraynalı yetkililer, 2023’ün yazında, Kırım’ın Yalta şehrinde hep beraber kahve içileceğini söylüyordu. Şimdiyse Ukrayna yayın organları ve Ukraynalı uzmanlar, geçen yıl beklentilerin çok yükseltilmesinin ve bu yüksek beklentilerden şüphe edenlere “hain” damgası vurulmasının, bu kişilerin susmak zorunda kalmasının şu anki hayal kırıklığının en önemli bir nedeni olduğunu söylüyor.

‘YANLIŞI NEREDE YAPTIK?’

“Biz nerede yanlış yaptık” sorusuna yanıt arayan Ukraynalı uzmanlar, Rus ordusunun 2022’de bazı saçma hatalar yapması ve gurur kırıcı yenilgilere uğraması sonrasında Ukrayna basınında ve resmi söylemde, Rusları çok hafife alan değerlendirmelerin egemen hale geldiğini, bunun da hem toplumda rehavete, hem de yetkililerin Ruslar’ı gerektiği şekilde değerlendirememesine neden olduğunu vurguluyor. Bütün bunların sonucunda, resmi haber bültenlerine inananların oranı giderek azaldı. Toplum genelinde savaş motivasyonunun düştüğünü, Ukrayna yayın organları da yazıyor.

Bu ay, Ukrayna açısından özellikle kritik. Çünkü ABD’nin Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık yardımı yapıp yapmayacağı, bu ay belli olacak. Şubat başında da AB liderleri, Ukrayna’ya 50 milyar Avroluk yardım paketi konusunu ele alacak. Böylece, savaşın ne yöne evrileceği bu ay biraz daha netlik kazanmış olacak.

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