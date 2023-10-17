Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Polonya Cephesi

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Sahaya gelecek olursak Ukrayna’nın Rus işgalindeki bölgeleri geri almaya yönelik karşı taarruzunun dört ayı doldurmasına karşılık Ukrayna kuvvetleri, sadece 9 kilometre ilerleyebildi. Ayrıca kış mevsimi yaklaşıyor. O nedenle savaşın temposunda düşüş bekleniyor. Ukrayna’nın karşı taarruzunda umutlar, 2024 baharın da ertelendi. Fakat o zamana kadar Batı, Rusya’ya karşı bir bütün olarak tavrını korur mu, belli değil.

Rusya ise birkaç gün önce Donbas’ta kendi taarruzunu başlattı ve az da olsa bir miktar toprağı ele geçirdi. Ruslar, Kupyansk ve Andiyivka ilçelerini kuşatmaya ve buradan cepheyi yarmaya çalışıyor.

BELİRSİZ BİR KIŞ

Ukrayna kamuoyunun yakından takip ettiği bir yer ise Polonya. Geride bıraktığımız haftasonu, Polonya’da parlamento seçimleri yapıldı. İlk sonuçlar, önceden beklendiği şekilde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin gücünü kaybedip yüzde 36’ya gerilediğine, fakat hâlâ birinci parti konumunu koruduğuna işaret ediyor. İktidar partisinin koalisyon kurması gerekecek. Seçimden önce iktidar partisinin Ukrayna karşıtı tutumuyla tanınan ve Batı Ukrayna topraklarında hak iddia eden radikal sağcı Konfederasyon Partisi’nin zaferle çıkıp koalisyona gireceği değerlendirmesi yapılıyordu. Ancak ilk sonuçlar, bu partinin ancak yüzde 6.5 oy aldığını gösteriyor. İlk sonuçlar, iktidar ile muhalefet arasında koalisyona işaret ediyor. Buna göre Polonya ile Ukrayna arasındaki bazı sıkıntıların üstesinden gelinmesi için ortam olmuşsa da Polonya’nın Ukrayna yönetimine savaşın başından beri verdiği desteği sürdürmesini beklemek gerçekçi değil. Dolayısıyla, bölgeyi belirsiz bir kış dönemi bekliyor.