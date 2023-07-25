Deniz Berktay ile Kuzeyden notlar: Stalin’e teşekkür borcu mu?
Ukrayna’nın Rusya işgalindeki bölgeleri geri almaya yönelik karşı taarruzu, Wall Street Journal gazetesinin de ortaya koyduğu üzere tıkanmış durumda. İki ay kadar önce başlayan karşı taarruzda, henüz belirgin bir ilerleme kaydedilemedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise taarruzda sonucun birkaç ayda alınacağı görüşünde. 3 ay sonra, yağmur mevsimi başlamış olacak ve bu, zırhlı araçların ilerlemesinin zorlaşması, dolayısıyla, taarruza en azından uzunca bir ara verilmesi anlamına gelecek. Eğer bu 3 ay inde sonuç alınmazsa Batılılar Ukrayna’ya desteği daha ne kadar sürdürür belli değil.
Rusya, tahıl sözleşmesini uzatmayacağını açıkladıktan sonra Ukrayna’nın Rusya olmadan da tahıl ihracatına devam edilebileceğini söylemesi üzerine Odessa ve diğer limanları bombaladı. Şunu eklemek gerekiyor ki Batı kampında da bu sözleşmenin uzamasını istemeyen, Rusya’ya anlaşma pahasına taviz verilmesine kesinlikle karşı çıkanlar var: Litvanya ve diğer Baltık ülkeleri gibi.
Putin’in resti
Önceki gün Putin’in Polonya hakkında yaptığı açıklama, iki ülke arasında yeni bir krize yol açtı: Putin, Polonya’ın şimdiki topraklarını Sovyetler Birliği’ne borçlu olduğunu söyledi. Kastettiği şu: Bugünkü Ukrayna’nın Batı bölgeleri, 1939’da Polonya’dan alınıp Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’e bağlanmış, 1991’den sonra da bağımsız Ukrayna’ya ait olmuştu. Polonya’dan Ukrayna’ya tarımsal bölgelerin verilmesine karşılık, 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Almanya’nın Pomeranya, Silezya ve Batı Prusya bölgeleri verilmiş, böylelikle Polonya batıya kaydırılmış ve gelişmiş bölgelere sahip olmuştu. Doğu Avrupa’da hemen bütün ülkelerin sınırları Stalin tarafından çizildiği için bu ülkeler, Sovyetler Birliği’ni eleştirdiklerinde Putin onlara “Sovyetler’e bu kadar lanet okuyorsanız, onlardan aldığınız toprakları, ilgili devletlere geri verin” der. Stalin’in kendi hesapları nedeniyle yaptığı bu değişiklikler için bu ülkelerin Sovyetler’e müteşekkir olması gerekir mi bu tartışılır. Fakat tartışmasız olan nokta, tarihin hâlâ bu ülkelerin kaderini belirlediğidir.
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