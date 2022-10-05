Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: 'Barış süreci resmen bitti'
Rusya’nın Ukrayna’da işgali altında tuttuğu dört ili (Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya) resmen kendi egemenliğine geçirdiğini (ilhak ettiğini) ilan etmesinin ardından Kiev yönetimi, Putin’le hiçbir şekilde müzakere edilmemesi kararı aldı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu’nun 30 Eylül’de, yani Putin’in ilhakı ilan ettiği gün aldığı kararlar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından dün onaylandı. Buna göre, Rusya’nın başında Vladimir Putin bulunduğu sürece Ukrayna, Rusya’yla müzakerede bulunmayacak. Putin’in sözcüsü Peskov ise Rusya’nın Ukrayna’yla müzakere edebilmesi için Zelenski’nin tavrını değiştirmesini veya bir sonraki Ukrayna devlet başkanının gelmesini bekleyeceklerini dile getirdi.
Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın önceki gün ilhak kararını onaylamasının ardından dün de parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi bu kararı onayladı. İlhak edilen topraklarda yaşayanların Rus vatandaşlığına geçmesi bunu istemeyenlerin ise bir ay içinde dilekçe vermesi öngörülüyor.
KREMLIN KARIŞIK
Öte yandan Rusya yönetiminin açıklamaları Kremlin’deki kafa karışıklığını gözler önüne seriyor. Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği illerin bir bölümünün halen Kiev hükümetinin kontrolünde bulunması nedeniyle referandum ve ilhak kararlarının ardından en çok merak edilen konu bu illerin tamamının mı yoksa Rus ordusu tarafından kontrol edilen kısımlarının mı ilhak edileceği idi. Özellikle Zaporijya’da ilin yüzde 60’ının Rus işgalinde bulunmasına karşılık il merkezi olan Zaporijya kenti, Ukrayna kontrolünde bulunuyor. Putin’in Sözcüsü Peskov, Donetsk ve Luhansk’ın tamamının ilhak edildiğini açıklarken, Zaporijya ve Herson illeri konusunda durumun oradaki halkla konuşularak kararlaştırılacağını söyledi. İlhak kararının anayasatya geçirilip resmileştirildiği sırada, Zaporijya merkezinin Rus toprağı ilan edilip edilmeyeceği konusunda Kremlin’den yapılan belirsiz açıklama, Rusya’nın savaşın geleceğini öngörebilir durumda olmadığına ve ilhak kararının apar topar alındığına işaret ediyor.
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