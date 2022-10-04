İsrail'den Ukrayna'ya destek mesajı: Kırmızı çizgileri aşmadan yardım etmeye hazırız
Ukrayna Büyükelçisi Brodsky, ülkesinin, "kırmızı çizgileri" aşmadan Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.
İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ülkesinin, Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Michael Brodsky, ancak İsrail'in ulusal güvenlik çıkarları gereği "kırmızı çizgileri" geçmeyeceğini söyledi.
Brodsky, "İsrail aktif olarak Ukrayna'ya yardım ediyor, ancak kırmızı çizgileri aşmadan" ifadelerini kullandı.
Söz konusu "kırmızı çizgiler"in Ortadoğu'da bir çok zor durumla bağlantılı olduğuna işaret eden Brodsky, "İsrail aslında bir barut fıçısının tepesinde oturuyor" dedi.
Brodsky ayrıca, "Çok dikkatli olmalıyız ve her şeyden önce kendi güvenliğimizi hesaba katarak hareket etmeliyiz" diye konuştu.
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