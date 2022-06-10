Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Moskova’nın Kiev açmazı

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Rusya ile savaş, dördüncü ayını doldurmak üzere. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Fransa gibi Batı ülkelerinin savaşa en kısa sürede son verilmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi imajını koruyacak bir formül bulunarak anlaşmaya varılması konusundaki önerilere karşı çıkarak “İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’in imajını korumayı düşünen oldu mu?” dedi. Duda ayrıca, Putin’le müzakere edilmesinin hiçbir sonuç getirmeyeceğini ifade etti. Polonya, daha önceden de değindiğimiz üzere “denizden denize” politikası çerçevesinde, Baltık Denizi’nden Karadeniz’e kadar Rusya’ya karşı tampon bölgeler kurmaya çalışıyor ve Ukrayna’daki Batı yanlısı yönetimlere destek veriyor. İngiltere, Polonya ve Ukrayna, savaştan kısa bir süre önce, kendi aralarında bir “küçük ittifak” imzalamıştı. Ancak, Duda’nın değindiği üzere Alman iş dünyasının bir bölümü, bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Savaş uzadıkça Avrupa’da Rusya’yla iş yapan kesimlerin seslerini daha güçlü çıkarma olasılığı oluşuyor.

UKRAYNA ZORDA

Öte yandan, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmalar, daha da yoğunlaştı. Donbas’taki Luhansk kentinin Ukrayna kontrolünde kalan son ilçesi olan Severodonetsk ilçesinin büyük kısmı Rus kuvvetlerinin elinde. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, “Severodonetsk’teki çatışmalar, Donbas’taki savaşın kaderini belirleyecek” demesine karşılık kentte çatışmalar, Kiev’in aleyhine gelişiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye temaslarına Ukrayna son derece soğuk yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Oleksey Danilov, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını takdir etmekle birlikte, Rusya’ya güvenmediklerini ve Ukrayna’nın güvenliğini göz önünde bulundurmayan hiçbir girişime destek vermeyeceklerini söyleyerek Lavrov’un İstanbul temaslarını daha baştan, başarısızlığa mahkûm ettiler. Kuleba, Odessa Limanı’ndan mayınların temizlenmesi durumunda Rusya’nın saldırmayacağı yönündeki açıklamaları inandırıcı bulmadıklarını ve Moskova’nın saldırmadan iki ay önce de Alman ve Fransız yetkililere, Ukrayna’ya saldırmayacağı garantisini verdiğini hatırlatıyor. Diğer taraftan, Ukrayna’nın Danimarka’dan aldığı gemisavar Harpoon füzelerini kullanmaya başladığı bildiriliyor. Bu füzelerin kullanılabilir hale gelmesiyle Rus savaş gemilerinin Ukrayna sahillerinden daha da uzaklaşmak zorunda kalacakları tahmin ediliyor.