Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Rusya, kuşatma altında
Savaşın 71. gününe girilirken Rusya, Ukrayna’daki altyapı tesislerine yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko’nun Ukrayna konusunu görüşmelerinin ardından Belarus’ta askeri birliklerde denetimlerin başlaması, Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’tan yeni bir hamlenin başlayabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
Ukrayna ile İngiltere arasındaki siyasi yakınlaşma her geçen gün daha somut şekilde gözler önüne seriliyor. Savaşın kısa süre içinde karşılıklı uzlaşmayla sona ermesini istemeyen, Rusya’nın Ukrayna’da uzun süreli mücadeleyle yıpratılmasını savunan İngiltere, Ukrayna’ya yönelik silah desteğini de artırıyor.
Önceki gün Ukrayna parlamentosuna çevrimiçi olarak katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hiçbir ülkenin Ukrayna’ya Rusya’yla uzlaşma konusunu dayatamayacağını söyleyerek savaşta arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere de tavır koymuş oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise parlamentoda yaptığı konuşmada Ukraynalılarla İngilizlerin ortaklıktan çıkarak kardeş haline geldiklerini ifade etti. Zelenski, verdiği bir demeçte de Rusya’yla müzakerelerin alt düzeyde devam ettiğini fakat kendisinin bunların sonuç vereceğine inanmadığını kaydetti.
BAŞBAKAN’A YASAK
Öte yandan Rusya, doğu komşusu Japonya’yla da ilişkilerinin en kötü olduğu dönemden geçiyor. Japonya hükümetinin Rusya’ya savaş nedeniyle yaptırım uygulaması ve Putin de dahil olmak üzere 400 civarında Rus vatandaşına Japonya’ya giriş yasağı getirmesi bunun da ötesinde Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’dan almış olduğu Güney Kuril Adaları’nı “işgal altında topraklar” olarak nitelendirmesi Moskova’nın tepkisine yol açtı. Rusya, Japon Başbakanı Fumio Kişida, Dışişleri Bakanı Hayasi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Kisi Nobua’nın da dahil olduğu 63 Japon vatandaşına, Rusya’ya giriş yasağı getirdi. Uzmanlar, Japonya’nın önceki hükümetinin Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine tepki göstermediğine, yaptırımlar uygulamadığına buna karşılık yeni hükümetin tamamen Rusya karşıtı politikalar izlemeye başladığına dikkat çekiyor.
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