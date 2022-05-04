İsveç’in Ukrayna Büyükelçiliği yeniden Kiev’de
İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, bir ülke daha büyükelçiliğini Ukrayna’nın başkenti Kiev’e taşıdı.
İsveç'in Ukrayna Büyükelçisi Tobias Thyberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini yeniden başkent Kiev'e taşındığını duyurarak, “Büyükelçilik ekibi, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kahraman vatandaşlarını ülkelerinin ve Avrupa’nın özgürlüğünü savunurken desteklemek için ait olduğu yere Kiev'e geri döndü” dedi.
İsveç, Ukrayna’da büyükelçiliğini Kiev'e taşıyan son diplomatik misyon olurken, geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 27 ülkeden diplomatik misyonların Kiev'de yeniden faaliyete geçtiğini belirtmişti.
İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa, Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açılma planlarını açıklarken, ABD ise, Ukrayna Büyükelçiliğini koşulların izin vermesi halinde bu ayın sonuna kadar Kiev'e taşımayı planladıklarını ifade etmişti.
Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna Büyükelçisinin ve bazı personellerin geçtiğimiz cumartesi Kiev’e döndüğü ve büyükelçiliğin 9 Mayıs’ta diplomatik operasyonlara başlayacağı aktarıldı.
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