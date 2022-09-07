Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Ukrayna’nın karşı taarruzu ve genel tablo

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Ukrayna yönetimi geçen haftadan beri güneyde Rus işgali altındaki Herson ilinde karşı taarruzun sürdüğüne yönelik açıklamalar yapıyor. Herson ve Zaporojye illerinin işgal altındaki kısımlarını geri almaya yönelik bir karşı taarruz için aylardan beri hazırlık yapılmış durumdaydı. Ukrayna, Ruslardan geçen haftadan bu yana birkaç köy ele geçirmeyi başardı. Ancak daha önemlisi uzun menzilli füzelerle hem Herson il merkezi hem de Herson’u Rusya’ya bağlayan köprüler uzun zamandan beri dövülüyor. Bunun yanı sıra Herson ve Zaporojye’nin Rus denetimindeki bölgelerinde Ukraynalı güçlerin sürekli olarak sabotaj operasyonları düzenlemeye başlamaları buradaki Rus yönetiminin ve onlarla işbirliği yapanların kendilerini güvende hissetmesine engel oluyor. Sonuçta, Herson’daki Rus yönetimi yetkilileri, önceki gün, ilin Rusya’ya bağlanmasına yönelik referandumun erteleneceğini açıkladılar. Önceleri, bu referandumun, Rusya’da ülke genelinde yerel seçimlerin düzenleneceği 11 Eylül’de yapılacağı konuşuluyordu. Ukrayna yönetimi, işgal altındaki bölgelerde yaşayanlara, bulundukları yeri terketme çağrısında bulunuyor.

Ukrayna yönetimine yakın çevreler, bu karşı taarruzda öncelikli hedefin yılbaşına kadar Herson’un geri alınması olduğunu söylüyor. Ancak, uzmanların hepsi bunu gerçekçi bulmuyor. Önümüzdeki iki ayın sert çatışmalarla geçmesinden sonra, kasım ayından itibaren hava şartlarının sertleşmesinden ötürü, savaşın durağanlaşması olasılığından bahsediliyor.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

Ukrayna’da yönetim, savaşın uzun süreli olacağını söylüyor. İngiltere’de Boris Johnson’dan boşalan başbakanlık koltuğuna en az onun kadar sert Liz Truss’ın oturması da Ukrayna’da memnuniyetle karşılandı. Fakat bir taraftan, Ukraynalı yetkililer, Ukrayna’nın bu kışı geçirmeye yetecek doğalgazının olmadığını söylüyor. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise, savaşın Ukrayna’ya maliyetinin 326 milyar doları bulduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinde savaşa yönelik yorgunluk sinyalleri verilmesi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların Avrupa ülkelerine de zarar verdiğini söyleyen seslerin giderek yükselmesi Ukrayna’da tedirginlikle karşılanıyor. Dolayısıyla uzun sürecek savaşın ne getireceği belli değil.