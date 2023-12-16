Denizcilik şirketlerinden Kızıldeniz'deki seferlere 'Husi' ayarı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 23:40

Güncelleme: 16.12.2023 - 23:41

BBC'nin haberine göre, son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

MSC'den yapılan açıklamada, Kızıldeniz'i geçtiği sırada "MSC Palatıum" adlı gemisinin saldırıya uğradığı aktarılarak, bölgedeki durumun ciddi bir hal aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda mürettebattan ölü ya da yaralı olmadığı kaydedilen açıklamada, konteyner şirketinin bölgedeki gemilerine "güvenli bölgelere ulaşmaları ve bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarına ara vermeleri" talimatı verdiği bilgisi paylaşıldı.

MSC, gemilerin Kızıldeniz yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu üzerinden seyir güzergahlarının yeniden planlandığını ifade etti.

Kızıldeniz, "petrol ve akaryakıt sevkiyatları için dünyanın en sık kullanılan deniz güzergahlarından biri" olarak öne çıkıyor.

Danimarka merkezli deniz nakliye şirketlerinden Maersk, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd ve Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından Kızıldeniz'de tüm seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

GEMİLER HEDEF ALINIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.