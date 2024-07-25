Denizde 438 gün mahsur kalan adama 1 milyon dolarlık dava

Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:37

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:37

José Salvador Alvarenga, 2012 yılında iki gün balığa çıktıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda küçük bir teknede bir yıldan fazla bir süre mahsur kaldı ve hayatta kalmayı başardı.

Meksikalı bir balıkçı olan Alvarenga, geziyi balıkçı arkadaşı Ezequiel Córdoba ile birlikte planladı. Başlangıçta gezi iyi gidiyordu, ancak fırtına çıkınca her şey alt üst oldu.

Balıkçılar, bir hafta boyunca dinmeyen bir fırtınaya yakalandı. Tekneye daha kolay manevra yaptırmak için ekipmanlarının çoğunu denize attılar, ancak ne yazık ki okyanusun ortasında teknenin motoru durdu.

TELSİZLER DE DURDU

Bu noktada, kıyıdan sadece 15 mil (24 km) uzaktalardı ve kuvvetli rüzgâr, onları Pasifik'in içlerine doğru itiyordu.

Geriye telsizleri kalmıştı ancak onun da gücü bitiyordu. Patronlarına başlarına geleni anlatmak için haber verebildiler ama ne yazık ki o ulaşana kadar bağlantıları kesildi.

Tekne, kıyıdan daha da uzağa sürüklendi ve tamamen mahsur kaldılar.

Kaplumbağa, kuş ve balık avlayarak 10 hafta hayatta kaldıktan sonra Córdoba rahatsızlandı ve teknede hayatını kaybetti, Alvarenga yalnız kaldı.

HALÜSİNASYON GÖRMEYE BAŞLADI

Alvarenga, teknede yatan ölü arkadaşıyla konuştuğuna dair halüsinasyonlar görmeye başladığında, onu artık bırakması gerektiğine karar verdi.

Balıkçı, bir yıl boyunca tek başına yoluna devam etti, yoldan geçen gemilere bayrak çekmek için sayısız girişimde bulundu ama nafileydi.

Ancak bir gün, Meksika'dan yaklaşık 6000 mil (9656 km) uzaklıkta Ebon adında küçük bir adaya rastladı.

İmkansız kurtarma görevinin ardından Alvarenga'nın deneyimi bir kitapta yayımlandı.

Kazazede, gazeteci Jonathan Franklin'e yaşadıklarıyla ilgili röportajlar verdi ve Franklin, Alvarenga'nın hikayesini ”438 Gün: Denizde Hayatta Kalmanın Olağanüstü Gerçek Hikayesi” adlı kitapta yayınladı.

ARKADAŞININ AİLESİ DAVA AÇTI

Kitabın yayınlanmasından kısa bir süre sonra, Córdoba'nın ailesi Alvarenga'ya karşı, hayatta kalmak onu yediğini iddia ederek bir milyon dolarlık bir dava açtı.

Alvarenga iddiaları reddetti ve ikilinin bunu yapmamak için bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Alvarenga'nın avukatı Ricardo Cucalon, elsalvador.com'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu talebin, telif gelirlerini bölüşmek için bu aileden gelen baskının bir parçası olduğuna inanıyorum. Pek çok kişi kitabın müvekkilimi zengin edeceğine inanıyor, ancak kazanacağı para insanların düşündüğünden çok daha az."

Alvarenga, doğru söylediğini kanıtlamak için yalan makinesi testine sokuldu ve geçti.