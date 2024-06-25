Meksika Körfezi'ndeki kayıp dünyanın peşindeler

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:54

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:54

Birleşik Krallık'taki Bradford Üniversitesi, ABD'den kuruluşlarla işbirliği içinde Meksika Körfezi'nde incelemeler ve dalışlar yapmayı planladığını geçen hafta duyurdu. Yaklaşık 115 bin yıl önce başlayıp 11 bin yıl önce biten Son Buzul Çağı'nda Meksika Körfezi'nin bazı bölümleri kara parçalarıydı. Buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu bu alanlar sular altına gömüldü.

ARAŞTIRMANIN İNSANLIK TARİHİNİN BİR DÖNEMİNE IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre körfezde bugüne kadar su altına gömülmüş neredeyse 50 alan bulundu. Su altındaki bu bölgelerin çok iyi durumda olmaması, buralarda binlerce yıl önce yaşayan kişilere dair fikir edinilmesini zorlaştırıyor.

ABD Okyanus Enerjisi Yönetimi Bürosu'ndan 1,5 milyon dolar fon alan 5 yıllık projede Teksas, Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida kıyılarının açıklarında araştırmalar yürütecek.

Arkeolojik alanların tespiti için yeni yöntemlerin kullanılacağını belirten Bradford Üniversitesi, yerli halkların da eğitimler ve saha çalışmalarıyla projenin her aşamasına dahil edileceğini ekliyor.

Projede yer alan Dr. Simon Fitch "Bu gerçekten heyecan verici. Yerli kökenden gelen kişiler onbinlerce yıl öncesine dayanan bir kültüre sahip" ifadelerini kullanıyor:

Toplum olarak buna gerektiği kadar dikkat etmiyoruz. Bunu kabul etmek önemli. Bu onların tarihinin ve kültürünün bir parçası.

Deniz araştırmalarının ardından dalgıçların su altına inerek arkeolojik alanları saptaması planlanıyor.

Çok sayıda alanı belgelemeyi amaçlayan projenin, insanlık tarihinin bu dönemlerine ilişkin anlayışı geliştirmesi ve kültürel miras yönetimi uygulamalarını iyileştirmesi bekleniyor.