Ders ortasında skandal: Pornografik içerikli video izlerken yakalandı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:02

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30

Rusya'da 62 yaşındaki fizik öğretmeni Razif Nurgaliev, 13 ve 14 yaşındaki öğrencilerine ders verirken, bilgisayar ekranında pornografik içerikli video oynattı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Nurgaliev’in projektöre bağlı bilgisayarında uygunsuz görüntüler oynarken ekrana bakarak sırıttığı görüldü. Görüntüler hızla yayılarak tepkilere yol açtı.

Olayın Neftekamsk yakınlarındaki Tashkinovo köyünde bulunan bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

Veliler olaya sert tepki gösterirken, okul yönetimi başlangıçta öğretmeni açığa almayı reddetti.

Okul müdürü Rudania Burkhanova, “Şu anda bir inceleme yapılıyor. Yorumlar daha sonra yapılacaktır. Ancak her iki tarafı da dinledikten sonra bir karar vereceğim” dedi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Öğretmen ise olayın kasıtlı olmadığını savundu.

İnternette bir dergiye erişmeye çalışırken yanlışlıkla siteye girdiğini iddia eden Nurgaliev, “Bir şeye tıkladım ve bir web sitesi açıldı” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi, öğretmenin görevde kalmasını istese de olayın büyümesi üzerine Nurgaliev yoğun tepkiler nedeniyle istifa etti.

Skandal, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı uyandırırken, olayın ardından okulda disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.