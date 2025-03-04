Rusya'dan, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararına ilk yorum

Yayınlanma: 04.03.2025 - 14:35

Güncelleme: 04.03.2025 - 14:35

Moskova yönetimi, Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tüm askeri yardımları durdurma kararına yanıt verdi.

Washington 3 Mart'ta, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları askıya alacağını duyurmuştu. Karar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski arasında gerçekleşen gergin toplantının ardından geldi.

ABD UKRAYA'YA NE KADAR HARCADI?

ABD, Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Ukrayna ordusunun en büyük destekçilerinden biri olmuştu. Biden yönetimi, Kiev’e 66,5 milyar doların (yaklaşık 2,4 trilyon TL) üzerinde yardım sağlamıştı.

Rusya, ABD’nin kararına Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov aracılığıyla yanıt verdi. Peskov, askeri yardımların kesilmesini "barış sürecine yapılabilecek en iyi katkı" olarak değerlendirdi.

"Bu karar, Kiev rejimini barış sürecine teşvik edebilir," diyen Peskov, Reuters’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bugüne kadar bu savaşın ana tedarikçisi olduğu açık. Eğer ABD silah sevkiyatını durdurursa ya da askıya alırsa, bu muhtemelen barış sürecine yapılabilecek en büyük katkı olur. Trump'ın dış politika değişiklikleri Rusya'nın vizyonuyla örtüşüyor."

LAVROV'DAN TRUMP'A ÖVGÜ

Peskov, hafta sonu yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin dış politikadaki değişimlerinin Rusya'nın bakış açısıyla büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.

Çarşamba günü Rus devlet medyasına konuşan Peskov'un açıklamaları, 2 Mart Pazar günü The Guardian tarafından yayımlandı:

Konuşmasında ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için uzun bir yol olduğunu belirten Peskov, şunları ekledi:

"İkili ilişkiler tüm alanlarda büyük zarar gördü. Şayet iki lider, Başkan Putin ve Başkan Trump, siyasi iradeyi koruyabilirse, bu süreç oldukça hızlı ve başarılı olabilir."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da 78 yaşındaki ABD Başkanı'nı överek Ukrayna'ya yönelik yaklaşımını "sağduyulu" olarak nitelendirdi.