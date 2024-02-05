Deutsche Bank'tan Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği değerlendirmesi: 'Yeni Başkan'ın atanmasıyla birlikte...'

Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini değerlendirdi. Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:26
Deutsche Bank'tan Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği değerlendirmesi: 'Yeni Başkan'ın atanmasıyla birlikte...'
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Alman bankacılık devi Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini değerlendirdi.

Bankanın analizinde başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan açtığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, yakın vadede enflasyon baskısının artacağını belirten Deutsche Bank stratejistleri, "Yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla birlikte, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı" ifadelerini kullandı.

2025'TE NE OLACAK?

Banka, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş bildirdi. Piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı öngörüldü.

Ayrıca Merkez Bankası'nın ek makro ihtiyati tedbirlere başvurabileceği de kaydedildi.



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