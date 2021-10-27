Deutsche Bank'tan kritik ‘Türkiye’ öngörüsü: Bir faiz indirimi daha...
Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, bu sene içerisinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti.
Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, dolar/TL’nin sene sonunda 9,75-9,80 civarında olacağını belirtti. Wietoska, yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir indirim daha beklediklerini ve sene sonunda enflasyonun yüzde 19,5 olmasını öngördüklerini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası’nın nispeten güvercin kalmasını beklediklerini Wietoska, Fed’in kasım ayında varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğini düşündüklerini söyledi.
TÜRKİYE GİBİ ÜLKELER ZORLANABİLİR YORUMU
Gelişen piyasalarda sıkılaşma döngüsünün başladığını dile getiren Wietoska, şu an gelişen piyasa para birimlerinde değerlemelerin ucuz olduğunu ve para birimlerinin performansının iyi olmadığını vurguladı.
BloombergHT’ye konuşan Wietoska, enerji fiyatlarının daha da artması durumunda Türkiye gibi ülkelerin zorlanabileceğine de değindi.
“Enerjiyi ithal eden ve ihraç eden ülkeler arasında farklılık olacak. Rusya gibi ülkeler ihraçlardan fayda sağlayacaktır” diyen Wietoska, artan emtia fiyatlarının da farklı ekonomilerde baskı yaratabileceğini vurguladı.
‘RİSKELER MEVCUT’
Kurdaki değer kaybının yükselen enerji fiyatlarıyla birleştiği zaman enflasyonun yüksek kalmaya devam edebileceğini belirten Wietoska, “Türkiye ile ilgili riskler mevcut ama olumlu tarafta Türkiye’nin brüt rezervinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.
Tedarik zincirinde küresel çapta yaşanan sorunlara bakıldığında Türkiye’nin bundan faydalanabileceğini ifade eden Wietoska, “Küreselleşmenin tersine dönmesi üretimin Avrupa’ya kaymasına neden olabilir. 5 yıl önce böyle birşey söylemezdim ama şu an bu tarz arz sorunları olduğu için Türkiye daha fazla doğrudan yabancı yatırım görebilir” diye ekledi.
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