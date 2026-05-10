Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti'

Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti'

10.05.2026 12:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki linç girişiminde yer alan Yakup Karakoç'la 'helalleşti'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine düzenlenen linç girişimine karışan Yakup Karakoç'la bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisinden özür dileyip "helallik" isteyen Karakoç'la kucaklaştı.

2019 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu, saldırıda yer alan isimlerden Yakup Karakoç (78) ile bir araya geldi.

Saldırı nedeniyle kendisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Yakup Karakoç'un talebiyle yapılan görüşme Kılıçdaroğlu’nun ofisinde düzenlendi. Karakoç görüşmede, o gün yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Karakoç “Beni Kemal ağabeyimin yanına götürün. Ben yanına varayım. Özür dileyeyim. Elini öpeyim” dediğini söylediği Kılıçdaroğlu, bu sözlere karşılık "Estafurullah" yanıtı verdi.

Karakoç, Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek "helallik" istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı.

Kılıçdaroğlu görüşme sırasında, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Çubuk

İlgili Haberler

CHP'den ayrılıp AKP'ye katılacağı konuşuluyor: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a Kılıçdaroğlu'ndan telefon
CHP'den ayrılıp AKP'ye katılacağı konuşuluyor: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a Kılıçdaroğlu'ndan telefon AKP’ye katılacağı iddia edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğü öne sürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT'ye röportajı yalanlandı: 'Bütünüyle gerçek dışı'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT'ye röportajı yalanlandı: 'Bütünüyle gerçek dışı' CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye yakın TGRT Haber'e konuşup mevcut CHP yönetimini suçladığına ilişkin haber Kılıçdaroğlu cephesi tarafından yalanlandı. İlgili haber TGRT Haber'de de kaldırıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek'le bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek'le bir araya geldi CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, bir yemekte bir araya geldi. Görüşme için davetin Kılıçdaroğlu'ndan geldiği belirtiliyor.