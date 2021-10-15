Dev güneş balığı oltaya takıldı: Denize tekrar gönderildi
İspanya'nın Ceutaaçıklarında, balıkçı teknesinin ağlarına dev güneş balığı takıldı.
İspanya'nın Ceutaaçıklarında, balıkçı teknesinin ağlarına dev güneş balığı takıldı.
2 ton ağırlığındaki güneş balığı, vinçle güçlükle çekildi.
Balık ilk olarak tekneye bağlı bir su altı odasında izole edildi.
Ardından vinç yardımıyla tekneden gemiye kaldırıldı. Burada biyologlar, balıktan ölçüm, fotoğraf ve DNA örnekleri aldı.
İşlem dakikalar içinde tamamlandı. Daha sonra, ait olduğu yere, denize tekrar gönderildi. Dev balık metrelerce derinlikte gözlerden kayboldu.
Hem balıkçılar, hem bilim adamları balığın suya bırakılmasıyla rahat bir nefes aldı.
Kaynak: Haber Global
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