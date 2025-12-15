Dev kokain hattı deşifre edildi: 'Yunan Escobar' tutuklandı

Yunanistan Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, ABD’li yetkililerle iş birliği içinde uluslararası bir uyuşturucu şebekesini ortaya çıkardı. Şebekenin çökertilmesine yönelik operasyonun uluslararası düzeyde sürdüğü bildirildi.

Atina Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Yunanistan’da beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, çok büyük miktarda kokain taşıyan geminin sahibi olan bir iş insanı da bulunuyor.

Söz konusu iş insanının Katerini’de, diğer dört şüphelinin ise Attika ve Thiva’da yakalandığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, Yunan sermayeli gemi Selanik’in Mekaniona limanından yola çıktı. Geminin Latin Amerika’da kokain yüklediği, ardından Avrupa’ya doğru dönüşe geçtiği tespit edildi.

Yunan makamlarının verdiği istihbarat üzerine, gemi ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordinasyon içinde Atlantik Okyanusu’nda tespit edilerek durduruldu. Operasyon sırasında gemide bulunan beş mürettebat gözaltına alındı.

Yetkililer, gemide ele geçirilen kokainin miktarını henüz açıklamadı. Ancak ilk değerlendirmelerde, yükün birkaç ton olabileceği belirtiliyor. Kokainin nihai varış noktasının da henüz netleşmediği aktarıldı.

Gemi, Fransız Donanması’nın desteğiyle çekilerek Fransa’daki bir limana götürülüyor. Burada gemide detaylı arama yapılacağı ve delillerin inceleneceği bildirildi.

“YUNAN ESCOBAR” YENİDEN SAHNEDE

Gözaltına alınan gemi sahibinin, Yunan ve uluslararası güvenlik birimleri tarafından “Yunan Escobar” olarak tanındığı belirtildi.

Şüphelinin, 2004 yılında 5,4 ton kokainin taşınmasını organize ettiği gerekçesiyle yakalandığı ve Almanya’da müebbet hapse mahkûm edildiği hatırlatıldı.

Bu cezanın daha sonra Yunanistan’da 22 yıla çevrildiği ve şüphelinin bir süredir serbest olduğu kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Yunanistan Polisi’nin resmi açıklama yapması bekleniyor. Operasyonun, Avrupa’ya yönelik en büyük deniz aşırı uyuşturucu sevkıyatlarından biri olabileceği değerlendiriliyor.