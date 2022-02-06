Dev panda Tian Bao, 2022'de Belçika'da kalabilecek

06 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Şubat 2022'de çekilen fotoğrafta dev panda Tian Bao görülüyor. (Fotoğraf: Pairi Daiza/Xinhua aracılığıyla)

Belçika'daki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi tarafından Perşembe günü yayınlanan basın açıklamasına göre, 2016 yılında Belçika'da dünyaya gelen ilk dev panda olan Tian Bao, 2022 yılında Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nde kalabilecek.

Yazılı açıklamada, "Pairi Daiza, Belçika'da dünyaya gelen dev pandaların en yaşlısının 2022 yılında hayvanat bahçesinde kalması konusunda Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA) ile anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

Haziran 2016'da çekilen fotoğfta dev panda Tian Bao görülüyor. (Fotoğraf: Pairi Daiza/Xinhua aracılığıyla)

Açıklamada, iki tarafın Tian Bao'nun bu yıl Çin'e nakledilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri başlatacağı da dile getirildi.

2019 yılında Tian Bao'nun ebeveynleri olan Hao Hao ve Xing Hui'nin dünyaya getirdiği ikiz pandalar Bao Di ve Bao Mei, özellikle onlar için inşa edilecek yeni bir alana taşınacak.

Haziran 2016'da çekilen fotoğrafta dev panda ikizleri Bao Mei ve Bao Di görülüyor. (Fotoğraf: Pairi Daiza/Xinhua aracılığıyla)

Aynı kaynağa göre ikizlerle anne pandanın birbirinden ayrılması, bu hassas türün korunmasına yönelik program kapsamında üreme çabalarının yeniden başlatılmasına imkan verecek.

Çin'den ödünç alınan Xing Hui ve Hao Hao 2014 yılında Belçika'ya gelmişti.

Fotoğrafta dev panda ikizleri Bao Mei ve Bao Di görülüyor. (Fotoğraf: Pairi Daiza/Xinhua aracılığıyla)

Belçika'da pandaların varlığına ilişkin sözleşmeye göre dev panda türünün daha iyi korunması için panda çiftinin tüm yavrularının dört yaşında Çin'e geri gönderilmesi gerekiyor.

Tian Bao'nun Çin'e iade süreci, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle ertelendi. Böylelikle Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi, aynı anda beş dev pandaya sahip olan Çin'in dışındaki ender hayvanat bahçelerinden biri haline geldi.

Ekim 2021'de çekilen fotoğrafta dev panda Tian Bao görülüyor. (Fotoğraf: Pairi Daiza/Xinhua aracılığıyla)