Dev salyangoz istilası korkusuyla bölge karantinaya alındı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 12:53

Güncelleme: 22.06.2023 - 12:54

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miramar bölgesi, dev Afrika kara salyangozu istilası korkusuyla karantina altına alındı.

Eyalet yetkilileri, Haziran ayında salyangozun bölgede yıllar sonra yeniden görülmesinin ardından bölgede alarm vererek, salyangozdan kurtulma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, istenmeyen salyangozları yok etmek için yaklaşık 6 kilometrekare bir alanı metaldehit bazlı bir ilaçla kaplamayı planlıyor.

Miramar sakinlerine bölgeden ayrılmaları için izin verildi, ancak salyangoz yumurtası taşıyabilecek herhangi bir bitki bazlı malzemeyi taşımalarına izin verilmedi.

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı, "Karantina kapsamında, dev bir Afrika kara salyangozunu veya bitkiler, bitki parçaları, topraktaki bitkiler, toprak, bahçe atıkları, enkaz, kompost veya inşaat malzemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere düzenlenmiş bir ürünü, uyum anlaşması olmaksızın tanımlanmış karantina alanı içinde, içinden veya dışından taşımak yasa dışıdır" açıklamasında bulundu.

DEV AFRİKA SALYANGOZLARI

Dev Afrika kara salyangozlarının 20 cm uzunluğa kadar büyüdüğü ve insanlarda menenjite neden olabilen fare akciğer kurdu gibi parazitler taşıdığı biliniyor.

Menenjite yol açma potansiyelinin yanı sıra salyangozların, büyük bitki örtüsünü yok edebileceği ve 500'den fazla bitki türünü yiyebileceği belirtiliyor.

Anavatanı Doğu Afrika olan dev Afrika kara salyangozu, ilk kez 2010 yılında Florida'da keşfedilmiş ve daha sonra ortadan kaldırılmıştı.