Bilim insanları salyangoz mukusundan yaraları iyileştiren hidrojel üretti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:37

Kara salyangozları ve mukusları, 2000 yıldan uzun bir süre önce yanıklar, apseler ve yaraların yol açtığı ağrıları tedavi etmek için kullanılıyordu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Botanik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, asırlık tedavi yönteminden ilham alarak salyangoz salgısından doğal bir biyolojik yapıştırıcı madde tanımladı. Uzmanlar, bu maddenin, hücre dışı yapay ortamda yapışma özelliklerini ve yara iyileşmesi üzerindeki hücre içi canlı ortamda etkilerini değerlendirdi.

TAM KATMAN DERİ YARALARININ İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Geçtiğimiz günlerde, Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, salyangoz mukus jelinden elde edilen yapıştırıcı madde, çoklu etkileşimler yoluyla ıslak dokuya yapışabilen, yumuşak bir yığın yapışkan matristen oluşuyor. Bu hidrojel, sağlıklı ve diyabetik erkek sıçanlarda tam katman deri yaralarının iyileşmesini etkili şekilde hızlandırıyor.

Araştırmaya göre kronik yaralardaki iltihabı da hafifleterek, rejenerasyonu önemli ölçüde artırabiliyor. Araştırmacılar, bu bulguların, yeni nesil biyolojiden ilhamla bulunan doku yapıştırıcılarının ve biyomühendislik yapı iskelesi tasarımlarının geliştirilmesinde önemli etkileri olabileceğini söyledi.