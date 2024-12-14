Dev tekstil firmasının kurucusu Isak Andiç Ermay dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybetti

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki Isak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Dev tekstil firmasının kurucusu Isak Andiç Ermay dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 20:55

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren Isak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ISAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.


Etiketler: #MANGO #öldü #İsak Andiç Ermay

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