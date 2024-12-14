Konya'da yangın can aldı: Yalnız yaşadığı evde öldü

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Deniz (54), hayatını kaybetti.

Konya'da yangın can aldı: Yalnız yaşadığı evde öldü
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:49

Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Etiketler: #konya #Yangın

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