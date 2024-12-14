Konya'da yangın can aldı: Yalnız yaşadığı evde öldü
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan Mustafa Deniz (54), hayatını kaybetti.
Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı.
Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı.
Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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