Konya'da yangın can aldı: Yalnız yaşadığı evde öldü

Yayınlanma: 14.12.2024 - 16:49

Güncelleme: 14.12.2024 - 17:14

Dere Mahallesi'nde Mustafa Deniz'in yaşadığı tek katlı müstakilde evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler evin içinde 2 çocuk babası olan ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Mustafa Deniz'in cansız bedeni karşılaştı.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.