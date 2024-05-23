Devlet başkan adayının mitinginde sahne çöktü
Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekranın halkın üzerine düşmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.
Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim" ifadesini kullandı.
Tremendo culo cobarde resultó Jorge Álvarez Maynez @AlvarezMaynez— El Amputazurdos ?? (@androrush) May 23, 2024
Empuja a la mujer que lo abraza en busca de protección, para salir huyendo. ?? pic.twitter.com/metdesAdpC
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor.
Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin "büyük" panik yaşadığı kameralara yansıdı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Osmaniye'de yüz güldüren hasat: 9 liraya satılıyor
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!