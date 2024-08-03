Amerikalı milyardere meydan okumuştu: Maduro, şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü açıkladı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:58

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlık Sarayı Miraflores'te basına değerlendirmelerde bulunan Maduro, gösterilerde hastanelerin, üniversitelerin ve kamu araçlarının hedef alındığını söyledi.

Maduro, olaylarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getirerek, buna sebebiyet verenleri teker teker yakalayacaklarını duyurdu.

Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik siber saldırının arkasındaki gücün Amerikalı milyarder Elon Musk olduğunu savunan Maduro, güvenlik sistemlerini güçlendireceklerini belirtti.

Basın mensuplarına eylemcilerin yol açtığı şiddet olaylarını ekranlardan gösteren Maduro, "Bu vandallık, barışçıl gösterilerle izah edilemez. 20'den fazla ilkokul, 34 lise, üniversiteler, hastaneler, süpermarketler, 30 ambulans ve 200'e yakın polis aracına saldırı yapıldı. Komutan Hugo Chavez'in heykellerine zarar verildi, bunu yapanların çoğu oy kullanmadı bile. Teksas'tan gelip ortalığı karıştırdılar. Aralarında uyuşturucu bağımlıları var" diye konuştu.

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesini istedi ve anayasanın herkes için bağlayıcı olduğunu vurguladı.

ABD'YE 2020 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HATIRLATMASI

ABD'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimine ilişkin suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çok sayıda itirazda bulundu, hile iddialarını gündeme getirdi, peki ne oldu? Oylar yeniden mi sayıldı, tutanaklar mı talep edildi? Burada ikiyüzlü tavır sergileniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede barışı, huzuru ve güvenliği sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela'daki tüm ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerini yüzde 90 yeniden aktifleştirdik. Kimse Venezuela'nın iç işlerine karışmasın, bizler anayasa ve Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan gün içinde Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) giden Maduro, devlet başkanı seçiminde hile yapıldığı iddialarının araştırılması için başvuruda bulundu.

Maduro, muhalefetin seçimde hile yapıldığı iddialarını eleştirerek, ellerindeki kanıtları Yüksek Mahkemeye sunmalarını istedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de açıklamasında, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun mitingde gösterdiği tutanakların "sahte" olduğunu ve muhalefetin kamuoyunu kandırdığını savundu.

ABD'nin tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine muhalefeti kullanarak Venezuela'da darbe yapmaya çalıştığını kaydeden Maduro, "Bu girişimleri, zamanında Juan Guaido (eski muhalif lider) ile yapmaya çalıştılar. Şimdi ise başka aktörler buldular. Eğer vakitlice ve güçlü şekilde harekete geçmeseydik burayı kan gölüne çevireceklerdi" şeklinde konuştu.