Devlet başkanı adayına 12 suçlamadan 7 yıl hapis cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) başkan adaylarından Jean-Marc Kabund, hakkındaki 12 suçlamadan 7 yıl hapse mahkum edildi.

AA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:58
Devlet başkanı adayına 12 suçlamadan 7 yıl hapis cezası
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Başkan adaylarından Jean-Marc Kabund'un avukatı Kadi Diko, basına yaptığı açıklamada, müvekkiline sahte bilgi yaymak ve devlet başkanına hakaretin de aralarında olduğu 12 suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Diko, aralıktaki başkanlık seçimine aday olan Kabund'un bu suçlardan toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Kabund'un partisi Değişim İttifakı Genel Sekreteri Belly Mutono, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararın Kongo adaletini ayaklar altına alındığı belirtti.

Mutono, Kabund'un muhalif görüşlerinin kurbanı olduğunu ifade etti.

Ağustos 2022'den bu yana hapishanede tutulan muhalif liderin başkanlık seçiminde yarışamayacağı tahmin ediliyor.

Kabund'un bir dönem sağ kolu olduğu Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, 20 Aralık'taki seçimlerde yeniden aday olacak.


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Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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