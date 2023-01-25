Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ait bir savaş uçağını vurdu

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:54

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:54

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ruanda,19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.

KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.