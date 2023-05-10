Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki mülteci kamplarında yaklaşık 700 kadın cinsel saldırıya uğradı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:58

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde yer alan Goma kenti yakınlarındaki mülteci kamplarında cinsel saldırı olayları arttı. Tıbbi yardım kuruluşu Medecins Sans Frontieres (MSF), son iki hafta içinde mülteci kamplarında yaşayan 670’den fazla kasının cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı kamplardaki kadınların çoğunun, yiyecek veya odun almak için kamplardan ayrıldıklarında saldırıya uğradığı ifade edildi.



“VERİLERİMİZ YALNIZCA TESİSLERİMİZE GELEN İNSANLAR YANSITIYOR”

MSF, Rusayo, Bulengo ve Kanyaruchinya olmak üzere üç bölgede, kurbanların yarısından fazlasının silahlı adamlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Kuzey Kivu eyaletindeki MSF Acil Durum Koordinatörü Jason Rizzo, "Ekiplerimiz aylardır çok sayıda vakayı tedavi ediyor, ancak son haftalardaki kadar felaket ölçeğine hiç ulaşmadı. Verilerimiz yalnızca tesislerimize gelen insanları yansıtıyor, bu yüzden muhtemelen hafife alınıyor" dedi.



Başka bir insani yardım kuruluşunda görevli bir personel ise, adının açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden yetkililerin, ordu mensupları ve müttefik kuvvetler tarafından kadınların tecavüze uğradıklarına ve bazı kadınların ise devlet tarafından yönetilen genelevlerde zorla çalıştırıldığına dair iddialar olduğunu aktardı.



Kuzey Kivu Eyaleti Askeri Valisi Korgeneral Constant Ndima, ordu mensuplarının cinsel suçlar işlediğini "dışlayamayacağını" belirterek, "Kurbanlar silahlı adamlardan bahsediyor. Bildiğiniz gibi şu anda Goma çevresinde silahlı gruplar dağılmış durumda" dedi.

