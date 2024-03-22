Devlet başkanı, oğlunu ordunun başına atadı
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Kenya açıklamaları sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden aldığı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı Uganda Halk Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atadığı bildirildi.
Uganda Savunma Bakanlığının açıklamasında, ordu kademelerinde değişim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Devlet Başkanı Museveni’nin, oğlu Kainerugaba'yı Uganda Halk Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atadığı kaydedildi.
Kainerugaba'nın babasından sonra devlet başkanı olacağı tahmin ediliyor.
Daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapan Kainerugaba, Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin X sosyal medya hesabından 2022'deki paylaşımı sonrası babası Museveni tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınmıştı.
Kainerugaba, son olarak Savunma Bakanlığı başta olmak üzere kilit kurumların güvenliğinden sorumlu Özel Kuvvetler Grubu Komutanı olarak atanmıştı.
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