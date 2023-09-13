Uganda'da flaş karar: Muhalif liderin mitinglerine yasak

Yayınlanma: 13.09.2023 - 20:02

Güncelleme: 13.09.2023 - 21:43

The Daily Monitor'un haberine göre, Polis Sözcüsü Fred Enanga, "Bobi Wine" adıyla da bilinen ünlü şarkıcı Kyagulanyi'nin mitinglerinin şiddete dönüşmesi ve toplumda ayrışmaya yol açtığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Sözcü Enanga, mitinglerin kamu düzenini alt üst ettiğini, hem mal hem de can kaybına yol açtığını ifade etti.

Her gün farklı bir şehirde binlerce kişiyle bir araya gelen muhalif lider, tüm ülkeyi turlamayı hedefliyor.

2021'deki seçimlerde Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı olan Kyagulanyi, seçimi kaybetmesine karşın halktan yoğun ilgi görüyor.