Devlet medyası duyurdu... İran ordusunun sıradaki hedefi!

İranlı askeri bir kaynak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bölgede ABD ve İsrail’e ait finans merkezlerinin hedef alınacağını söyledi. Kaynak, bir gün önce İran’da bir bankaya düzenlenen saldırının ardından Tahran’ın sert bir karşılık vereceğini ifade etti.

İran basınının aktardığına göre, Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü, ABD ve İsrail’in İran’daki bir bankayı hedef aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Tahran, bölgede ABD ve İsrail ile bağlantılı ekonomi ve finans merkezlerini hedef alacaktır.

HÜRMÜZ'DE HAREKETLİLİK

ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın ardından İran’ın verdiği karşılık, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde aksamalara ve enerji altyapısına yönelik saldırılara yol açtı.

Bu gelişmeler, küresel enerji piyasalarında da endişe yaratmaya devam ediyor.

YENİ FÜZE SALVOLARI

Öte yandan İsrail, Salı gecesi ile Çarşamba sabahı arasında yeni füze saldırılarının hedefi oldu. Yerel medya, Tel Aviv yakınlarında bazı kişilerin yaralandığını bildirdi.

Aynı saatlerde İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının da sürdüğü ve Tahran’da güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İran yönetimi, savaşın ilk gününde öldürülen Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçmişti. Ancak yeni lider henüz kamuoyu önüne çıkmadı.

İran devlet televizyonu, Mücteba Hamaney’in çatışmalar sırasında yaralandığını ima etmiş ancak ayrıntı vermemişti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu ve hükümet danışmanı Yusuf Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada geniş bir temas ağı üzerinden aldığı bilgilere dayanarak Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.