Devlet televizyonunun sözleri krize yol açtı: İranlı kadın futbolculara 'hain' suçlaması

İran Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Marziyeh Jafari, Asya Kupası sırasında İran devlet televizyonunda yapılan açıklamaların oyuncular üzerinde psikolojik baskı yarattığını ve bazı futbolcuların Avustralya’dan sığınma talep etmesine yol açtığını söyledi.

Avustralya’nın ev sahipliği yaptığı turnuva, ABD ve İsrail’in İran’a hava saldırıları düzenlediği ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü döneme denk geldi.

İran Kadın Milli Takımı oyuncuları, Güney Kore ile oynanan ilk maç öncesinde İran milli marşı sırasında sessiz durmayı tercih etti.

Bu hareketin ardından İran devlet televizyonu sunucusu Mohammad Reza Shahbazi, oyuncuları “savaş zamanı hainleri” olarak nitelendirdi.

“OYUNCULAR PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ”

İran Futbol Federasyonu’nun (FFIRI) Telegram hesabında yayımlanan ancak daha sonra silinen açıklamada Jafari, oluşan atmosferin oyuncuları olumsuz etkilediğini söyledi.

Jafari açıklamasında, “Kızlarımız ilk maçta yaratılan ağır atmosferden etkilendi. Asıl hata ise ülkedeki bazı kişilerin bu atmosferi anlamayıp bu ülkenin kızlarına karşı adeta savaş çağrısı yapmasıydı” ifadelerini kullandı.

Turnuva sırasında beş İranlı futbolcuya Avustralya tarafından insani vize verildi. Daha sonra iki oyuncu daha sığınma hakkı aldı. Bir futbolcu ise İran’a dönmeyi tercih etti.

Jafari, Avustralya polisinin bazı oyuncularla birebir görüşmeler yaparak ülkede kalmaları yönünde ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü.

“TAKIMIN ÇOĞU DÖNMEYİ TERCİH ETTİ”

Teknik direktör Jafari, takımın büyük bölümünün İran’a dönmek istediğini belirterek, bazı oyuncuların sığınma talep ettiği yönündeki iddiaların ise abartılı olduğunu savundu.

Jafari, Golnoosh Khosravi ve Afsaneh Chatrenoor hakkında çıkan sığınma söylentilerinin doğru olmadığını ve oyuncuların şu anda takımla birlikte Malezya’da bulunduğunu, kısa süre içinde İran’a döneceklerini söyledi.