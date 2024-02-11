Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar

Küba’da 30 kişilik bir grubun, bilgisayar ve ev aletleri satın alabilmek için 133 ton tavuk çaldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:55
Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
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Küba’da devlet tarafından işletilen bir tesisten 133 ton tavuk çalındı.

Reuters'ta yer alan habere göre, gıda konusunda sıkıntılar yaşanan ülkede devlete ait televizyon, başkent Havana’daki tesisten bin 660 kutu içinde tavuk çalındığını bildirdi.

Tesise geldikleri kamyonlarla hırsızlığı yapan 30 kişinin tavukları buzdolabı, dizüstü bilgisayar ve klima satın almak için kullandığı belirtildi.

Ülkede temel gıdaların temininde yaşanan sıkıntıyla mücadele için tavuk gibi ürünler karneye bağlanmıştı.

Küba’da hükümetin gıda dağıtımcısı olan COPMAR, çalınan tavuk miktarının orta büyüklükteki bir şehrin bir aylık ihtiyacına karşılık geldiğini söyledi.

Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kovid-19 salgınının ardından ekonomide zorluklar yaşayan Küba’da suç oranları arttı. Ancak bu şekilde büyük hırsızlıkların Karayip adasında nadir görüldüğü ifade ediliyor.


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