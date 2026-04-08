Devrim Muhafızları’ndan ateşkes mesajı: Yanlış hesap olursa savaşa döneriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile varılan geçici ateşkese uyacaklarını açıkladı.

Ancak yapılan açıklamada, “düşmanın yeni bir yanlış hesap yapması” halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İran’ın altyapısına yönelik saldırıların “ağır sonuçları olacağı” belirtilerek “aptal düşman” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmalardan edinilen “geniş tecrübeye” vurgu yapılırken, bölgedeki ABD müttefiklerine Washington ile işbirliğini sonlandırma çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, dini lider Mücteba Hamaney'in talimatlarına uyulduğu belirtilirken, “parmağımız hâlâ tetikte” ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’e atıfta bulunarak “düşmanın her zaman hilekâr davrandığını, bu nedenle hiçbir vaadine güvenmediklerini” vurguladı.

Açıklamada ayrıca, olası bir saldırıya “daha yüksek seviyede karşılık verileceği” uyarısı yapıldı.

“ABD ATEŞKESİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDI”

İran dini liderinin danışmanı Ali Akbar Velayati, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ateşkesi “zorunlu olarak kabul ettiğini” ve bunun “açık bir stratejik yenilgi” olduğunu savundu.

Velayeti, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran Silahlı Kuvvetleri’nin “en yüksek hazırlık seviyesinde” olduğunu belirterek, ateşkesin ihlal edilmesi halinde “kararlı ve caydırıcı bir yanıt verileceğini” ifade etti.

Açıklamasında küresel güç dengelerine de değinen Velayeti, çok kutuplu bir dünya düzenine geçiş yaşandığını öne sürerek, İran’ın bu yeni düzende “İslam dünyasının merkezi bir gücü” olarak konumlandığını savundu.