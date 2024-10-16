Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye rest: 'Savaş gemileri ve askeri üsler, menzilimizde...'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:48

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin Danışmanı Tuğgeneral Ebrahim Jabbari, ABD'yi, İran'a karşı herhangi bir “aptalca eylemde” bulunmaması konusunda uyararak, ABD gemilerinin, askeri üslerinin ve çıkarlarının “silahlarının erişebileceği mesafede” olduğunu söyledi.

Ebrahim Jabbari, “Amerikalılar bilmelidir ki bir gün savaş alanına girerlerse ve İran'a karşı harekete geçmek isterlerse, üsleri, çıkarları ve gemileri silahlarımızın ulaşabileceği mesafede olacaktır. Cesur ve yetenekli güçlerimiz var ve Amerikalıların hadlerini aşmalarına kesinlikle karşılık vereceklerdir” dedi.

ABD'nin böyle bir “aptalca eylemde” bulunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen Jabbari, “Amerikalılar İsrail'i desteklese de bir aptallık yapıp İran'la çatışmaya girmeleri pek olası değil. İsrail'e her zaman İran ile çatışmaya girmemesini tavsiye ediyorlar” diye konuştu.

“ABD'nin İran, Direniş Ekseni ve Müslüman dünyasıyla karşı karşıya gelmeye hiç hazır olmadığını” savunan Jabbari, İsrail'in de Gazze ve Lübnan'da hiçbir hedefine ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in, Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef almasına atıfta bulunan Jabbari, “İnsanları çaresizlikten öldürüyorlar. Ancak bilmeliler ki bu tür eylemler Hizbullah ve Hamas'ın irade ve kabiliyetini zayıflatmaz” ifadelerini kullandı.