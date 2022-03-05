DHC: Mariupol halkının insani koridordan haberi yok
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, “İnsani koridorlar hakkında bilgi vermek son derece zor. Yine de üç gündür aktif bir şekilde sivil halkı her türlü araçla, her türlü Messenger, her türlü diğer bilgi kanalı üzerinden insani koridorun olduğu konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, sessizlik rejimi ilan ettiklerini ve Mariupol ile Volnovaha'daki sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıldığını açıklamasının ardından DHC liderinden açıklama geldi.
Birliklerine sessizlik rejimi ile ilgili tüm emirlerin verildiğini belirten Puşilin, bugüne kadar insani koridordan hiç kimsenin geçmediğini kaydetti. Puşilin, Ukraynalı radikallerin bu emirlere uymayıp süreci yokuşa sürme olasılığın bulunduğunu ifade etti.
Sputnik'in haberine göre; Puşilin, "Azov militanları, Mariupol'da Meotida Bulvarı'nda bir binayı patlattı, enkaz altında çocuklar dahil 200 kişi olabilir" diye konuştu.
"AZOV MİLİTANLARI, MARİUPOL'DA MEOTİDA BULVARI'NDA BİR BİNAYI PATLATTI"
Puşilin, Azov grubunda yer alan militanların Mariupol'da Meotida Bulvarı'nda bir binada patlayıcı düzenek çalıştırdıklarını, enkaz altında çoğu çocuk ve kadın 200 kişi olabileceğini söyledi.
Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuşan Puşilin, “Mariupol yönetimi kısa süre önce Zaporojye yönünde koridor açıldığını duyurdu. Bizim elimizdeki bilgiye göre orası son derece güvensiz. Bu nedenle orası için sorumluluk almamız son derece sıkıntılı, zira orada aşırı milliyetçi birlikler var ve provokasyonlar başlamış durumda. Biraz önce, Azov militanları daha önce yerleştirilmiş patlayıcı düzenek çalıştırdı, patlama sonucu Meotida Bulvarı, 15/20 adresinde bir bina çöktü. Şu anda enkazın altında 200 kadar kişi bulunuyor, çoğu kadın ve çocuk” ifadelerini kullandı.
SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor" açıklaması yapmıştı.
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