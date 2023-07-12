Dilan Yeşilgöz: Ankara doğumlu Hollanda Adalet Bakanı, siyaseti bırakacak Başbakan Rutte’nin yerine aday oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 13:16

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:27

Sığınmacı geçmişe sahip olan Yeşilgöz, Hollanda medyasına göre liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) adaylığı için en güçlü isim.

Dilan Yeşilgöz’ün düşen hükümetin en büyük partisi VVD’nin lideri seçilmesi durumunda, Hollanda’nın ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olma yolu da açılacak.

VVD’nin katı bir göç ve iltica planı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle, Hollanda’daki 4 partili koalisyon hükümeti geçen hafta düşmüştü.

Yaklaşık 13 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Mark Rutte, bu hafta başında siyaseti bırakma kararı aldığını belirterek, Kasım ayında yapılması beklenen erken seçimde VVD’nin başında olmayacağını açıkladı.

Rutte’nin kararının ardından Hollanda’nın en büyük partisi VVD’de liderlik arayışı başladı.

Partinin önde gelen isimlerinden eski bakanlar Klaas Dijkhoff, Edith Schippers ve Jeanine Hennis, VVD liderliği için aday olmayacaklarını açıkladı.

Eski milletvekili André Bosman liderlik için aday olacağını bildirdi.

Ancak başta kamu yayıncısı NOS olmak üzere, Hollanda medyası, parti içerisinde liderlik için şansı en yüksek ismin, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz olduğunu duyurdu.

Medyadaki yorumlar için başta “Bu onur verici ama önemli bir karar. Bu yüzden bunu dikkatlice tartmanız gerekiyor” diyen Yeşilgöz, Çarşamba günü adaylarını resmen açıkladı.

46 yaşındaki Türkiye kökenli politikacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “VVD liderliği için aday olmaya karar verdim. Söz sırası artık yönetim kurulu ve VVD üyelerinin. Her halükarda ülkemizi daha da güzelleştirme sorumluluğunu seve seve alıyorum” dedi.

Yeşilgöz, ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’a yaptığı açıklamada da, Başbakan Rutte’nin halefi olarak “Hollanda'yı daha da güçlü ve dirençli hale getirmeye" hazır olduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı NOS’a göre, parti yetkili kurullarının tercih ettiği tek aday Dilan Yeşilgöz.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PARTİNİN BAŞINA GEÇEBİLİR

Getty Images Rutte ve Yeşilgöz

Parti yönetiminin, muhtemelen önümüzdeki hafta Yeşilgöz’ün VVD liderliğini açıklaması bekleniyor.

Liberal sağ eğilimli VVD, Hollandalı işveren kesimin de desteklediği bir parti. Ülkenin en zenginlerinin yaşadığı Lahey yakınlarındaki Wassenaar kasabası, VVD’nin önemli kalelerinden biri.

De Telegraaf’ın mikrofon uzattığı Wassenaar’daki VVD seçmenleri, Rutte sonrası yeni lider olarak Yeşilgöz’ü gösterdi.

İş dünyasına mensup VVD seçmenlerine göre Yeşilgöz hem çalışkan, dinamik ve yeni bir yüz hem de kadın olması nedeniyle, parti liderliği için en uygun isim.

Sığınmacı olarak Hollanda’ya gelen Yeşilgöz önümüzdeki haftalarda VVD’nin lideri seçilirse, ülkenin ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olma yolu da açılacak.

Amsterdam Belediye Meclisi üyesi olarak aktif siyasete başlayan Yeşilgöz, 2017 yılında VVD’den milletvekili seçildi.

Daha önce Devlet Bakanı olan Dilan Yeşilgöz, geçen yıldan bu yana Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.

Daha önce "Hollanda iltica politikası olmasaydı, asla burada olmazdım" diyen Yeşilgöz, Hollanda hükümeti içindeki iltica ve göç politikasıyla ilgili müzakerelere de liderlik ediyordu.

VVD’nin, çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş bitince geri dönmesi ve bunlara yönelik aile birleşimi sınırlaması getirilmesi önerisi, diğer koalisyon ortakları tarafından kabul edilmeyince hükümet düşmüştü.

Genel başkan seçilmesi durumunda sağ liberal VVD’nin katı göç karşıtı politikalarını, kendisi de bir göçmen olan Dilan Yeşilgöz hayata geçirmek için uğraşacak.

Ankara’da 1977 yılında dünyaya gelen Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Tunceli doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz’ün kızı.

Yücel Yeşilgöz, darbe sonrası 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulunmuş.

Dilan Yeşilgöz de, annesi ve kız kardeşi ile birlikte 1984 yılında bir tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına kaçmış, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gelmiş.

Kamu yayıncısı NOS’a göre sıkı bir Ajax taraftarı olan Yeşilgöz’ün Moos adında bir köpeği var, country müziğini seviyor ve bileğinde büyükannesinin adının yazılı olduğu bir dövme bulunuyor.