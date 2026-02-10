Hollanda’da azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaşan Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasındaki bakanlık dağılımı netleşti. Bu gelişmeyle birlikte VVD lideri Dilan Yeşilgöz’ün Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı. Peki, Dilan Yeşilgöz kimdir? Yeni Hollanda Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli?

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Tuncelili bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Çocukluğunu Ankara’da geçiren Yeşilgöz, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda’ya göç etti.

Yeşilgöz, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamladı.

SİYASİ KARİYERİ

Dilan Yeşilgöz siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev aldı.

Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) listesinde dördüncü sıradan seçildi. 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne giren Yeşilgöz, çalışmalarını iklim ve enerji politikaları alanında yoğunlaştırdı.

25 Mayıs 2021’de Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022’de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

DİLAN YEŞİLGÖZ’ÜN YENİ GÖREVİ

VVD lideri Dilan Yeşilgöz, azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacak. Bu görev, Yeşilgöz’ün siyasi kariyerindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

AZINLIK HÜKÜMETİ NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

23 Şubat’ta göreve başlaması bekleniyor.