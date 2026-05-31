Dış basında Özgür Özel’e destek mitingi: 'Ankara’da destek için on binler yürüdü'

AFP, Reuters ve Associated Press (AP), CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’e destek için Ankara’da düzenlenen mitingi dünyaya duyurdu. Ajanslar, mahkeme kararının ardından CHP tabanının başkentte sokağa çıktığını aktardı.

Reuters, Özel’in “mahkeme kararına rağmen güçlü bir destek toplamayı başardığını” yazdı.

Haberde, Özel’in destekçilerine seslendikten sonra Ankara’da yürüyüşe öncülük ettiği belirtildi.

AFP de binlerce kişinin başkentte Özel’e destek için yürüdüğünü duyurdu.

AP ise katılımı “on binlerce kişi” olarak aktardı.

Reuters, gelişmeyi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakipleri açısından “yeni bir darbe” olarak değerlendirdi.

AP’nin haberinde, Özel'in destekçilerinin Ankara’daki Güvenpark’ta toplandığı belirtildi. Kalabalığın daha sonra başkent merkezinde yürüyüş gerçekleştirdiği aktarıldı.

AP, Özel’e destek için kalabalıklar Ankara sokaklarında yürürken, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde daha küçük bir grupla bir araya geldiğini aktardı.

Haberde, polisin geçen pazar CHP Genel Merkezi’ne girerek Özel ve destekçilerini binadan çıkardığı bilgisine de yer verildi.

Uluslararası ajanslar, Ankara’daki yürüyüşü CHP içindeki liderlik krizinin yeni aşaması olarak değerlendirdi.

Haberlerde, muhalefetin mahkeme kararına karşı sokağa çıkarak Özel’e desteğini göstermeye çalıştığı vurgulandı.