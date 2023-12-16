Discord üzerinden 'Sinagogda katliam planlayan' çocuğa dava açıldı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:01

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:02

USA Today tarafından elde edilen mahkeme dosyalarına göre, gencin Ohio eyaletinin Canton şehrindeki İsrail Tapınağı'na "kitlesel silahlı saldırıyı tamamlamak" için plan hazırladığı iddia edildi.

Resmi belgelere göre, kolluk kuvvetleriyle yerel eğitim müdürlüğü gibi diğer kuruluşlara bildirilmesiyle "halkın kaydadeğer bir şekilde uyarılmasına" neden olan planı yapmak için çevrimiçi toplu mesajlaşma platformu Discord kullanılmış.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Stark County Şerif Bürosu'nun The Independent'la paylaştığı ilk olay tutunağında öğrencinin, İsrail Tapınağı'nı "yakma ve havaya uçurma" tehditlerinde bulunduğu ve planları yaptığı, ayrıca Discord'da çok sayıda Yahudi düşmanı ve siyasi grubun parçası olduğu belirtildi.

Stark County Şerifi George Maier basın bildirisinde, "Toplumumuza karşı yapılan tehditler söz konusu olduğunda sıfır tolerans politikasını benimsiyoruz" ifadesini kullandı.

"Her tehdit, hak ettiği ciddiyetle ve ayrıntılı bir şekilde soruşturulmakta."

Çocuğun yaptığı iddia edilen plan, 1 Eylül'de ortaya çıkarıldı. O günden bu yana halkı paniğe sevk etme ve toplum huzurunu bozma gibi iki hafif suçtan çocuk hukuku kapsamında iddianame hazırlandı ve 20 Aralık'ta Stark County Aile Mahkemesi'nde duruşması yapılacak.

İsrail Tapınağı Hahamı David Komerofsky, olayın bir çocukla ilgili olması nedeniyle yayın kuruluşuna yorum yapmayı reddetti.

ABD yönetiminin son istatistiklerine göre, 2021'den 2022'ye antisemitik nefret suçlarında yüzde 25 artış görüldü.

Antisemitizme karşı mücadele eden bir dernek olan İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), 2022'de ABD genelinde 3 bin 697 Yahudi düşmanı olayla ilgili bildirim aldığını bildirdi.

ADL, Hamas'ın İsrail'e saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana ABD'de 832 Yahudi düşmanı eylemin tespit edildiğini öne sürdü.

Bu olayın İsrail-Hamas çatışmasının tırmandığı 7 Ekim'den önce planlandığına inanılıyor.

Benzer olaylar ülke genelinde meydana geliyor. Örneğin New York'taki bir sinagoğun dışındaki bir erkek geçen hafta pompalı tüfekle ateş açmıştı.

Av tüfeğini yere bırakınca gözaltına alınan Irak doğumlu ABD vatandaşı, mahkemeye Ortadoğu'daki olaylardan etkilendiğini söylemişti.

Olayda yaralanan olmadı ancak polis arama yaparken bölgedeki bir anaokulundaki çocukların koruma altına alınması gerekti.