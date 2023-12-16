Çocuklara 'katil İsrail' dedirttiler
Din görevlilerinin okullarda eğitim vermesinin önünü açan “ÇEDES” protokolü kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulamalarını sürdürüyor. Bunun son örneği Erzurum Hınıs’da bulunan Kongur Özge Kılıç İlkokulu’nda yaşandı.
İlkokul çağındaki çocuklara Filistin’e destek amacıyla “Çocuklar Ölürken Sessiz Kalınmaz” yazılı pankart taşıtarak köyde yürüyüş yaptırıldı. Çocuklara “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları attırıldı.
‘ÖLÜ BEBEK’ SERGİSİ
Yine Hınıs’ta bulunan Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi’nde Filistin’e destek için resim sergisi ve yardım kutusu oluşturuldu. Sergide ölü bebeklerin yer aldığı fotoğrafların okul koridorunda sergilenmesi dikkat çekti.
İlkokul çağındaki çocuklara savaşla ilgili bu tarz yürüyüşler yaptırılmasının, sloganlar attırılmasının pedagojik açıdan sakıncalı olduğuna dikkat çeken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Çocuklara, ağır ve saldırgan sloganlar attırılması, ölü bebeklerin yer aldığı fotoğrafların sergilenmesi akıl alır değildir” diye konuştu.
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