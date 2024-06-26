Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay: İngiltere ile 20 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaştık

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:52

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:52

Kral III. Charles’in doğum günü sebebiyle düzenlenen resepsiyona; İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’de görev yapan yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon iki ülkenin milli marşları ile başladı. Burada konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, NATO müttefikleri ve stratejik ortakları olarak Türkiye’nin İngiltere’nin dostluğuna önem verdiğini söyledi. Bozay, “Türkiye ve İngiltere, çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açıları paylaşıyor, gerçekten de günümüz dünyasında birçok güncel zorluk ve tektonik değişimle karşı karşıyayız. Gazze'de benzeri görülmemiş zulümler ve Ukrayna'da devam eden savaş, küresel, ekonomik gelişmeler, enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişeler, küresel bağlantının güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yasadışı göçün önlenmesi ve aşırılığın yükselişi. Tüm bunlar, ikili bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğimizi gerektiriyordu. İlişkilerimizi geliştirmek, ar-ge ve inovasyonunda yeni ufuklar bulmak için çok sıkı ve özverili bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl neredeyse 20 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaştık” dedi.

‘ORTAKLIĞIMIZI KUTLAMAK İÇİN FIRSAT'

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Morris ise, “Bu akşam, Majesteleri Kral 3’ncü Charles’ın doğum gününü ve tahttaki ikinci yılını kutluyoruz. Kendisi resmi doğum gününü 15 Haziran’da geleneksel Geçit Töreni ile Londra’da kutlamıştı ama aslında 76 yaşına kasım ayında girecek. Ayrıca bu akşam, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ortak tarihimize, kültürel bağlarımıza ve halklarımız arasındaki ilişkilere dayalı güçlü ortaklığı kutlamamız için de bir fırsat. 2024 yılında yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yeni yüzyılında, bu etkinlik çok daha büyük bir anlam kazanıyor” diye konuştu.