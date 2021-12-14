Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.
Çavuşoğlu'nun BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- 'Devlet artık karar vermeli'