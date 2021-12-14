Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.

DHA
14 Aralık 2021 Salı, 07:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Çavuşoğlu'nun BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.


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