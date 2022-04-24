Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'a 'soykırım' tepkisi
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına "ikiyüzlülük" diyerek cevap verdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru!— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2022
Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir. pic.twitter.com/3uQ2AVTeMJ
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