Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'a 'soykırım' tepkisi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına "ikiyüzlülük" diyerek cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 15:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'a 'soykırım' tepkisi
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

 


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