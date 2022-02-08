Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin çıkışı

08 Şubat 2022 Salı, 18:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile geçtiğimiz günlerde başlayan ve ilişkilerin geliştirilmesini için atılacak yeni adımların Türkiye'nin savunduğu Filistin davası pahasına olmayacağını söyledi.

Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz" dedi ve ekledi:

"İsrail ile ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü daha da artırır, iki tarafla da temas içinde olan bir ülke olarak. Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyiz."

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında yıllar süren fikir ayrılıklarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ay başında İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi Mart ayının ortalasında ziyaret edeceğini söylemişti.

Erdoğan ayrıca İsrail doğal gazının Türkiye'de kullanılması ve Avrupa'ya geçişi için iş birliği yapılması konusunu İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini de söylemişti.