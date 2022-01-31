Fehmi Koru'dan 'Mevlüt Çavuşoğlu' iddiası: 'Gidebilir'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:04

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ'ın atanmasından sonra yeni bir iddiada bulundu.

Koru, Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı'nın yerlerine atanan yeni isimlere bakıldığında bir bakanın daha gidici olduğunu belirtti.

"Kabinede gece yarısı yaşanan adalet bakanının, bürokraside TÜİK başkanının yerlerinden olmasıyla sınırlı kalacak mı? Yoksa başka değişiklik/ler de söz konusu olabilir mi?" diye soran Koru, "Başka kim gidebilir?” diye düşündüğümde aklıma biraz yukarıda yaptığım “İç ve dış muhalefet ile dişe diş mücadele dönemi” açılacağı tespitimin ‘dış muhalefet’ bölümü geliyor" diye yazdı.

"HİÇ KUŞKUSUZ..."

"Dışişleri bakanı, hiç kuşkusuz kendisini o göreve getiren iradenin yönlendirmesiyle, bir süredir en fazla vaktini aranın açık olduğu ülkelerle yakınlaşma çabasına ayırıyor" diyen Koru, şöyle devam etti:

"Mısır’la başladı, Birleşik Arap Emirlikleri ile devam etti, Ermenistan’la mesafe aldı, İsrail ve Suudi Arabistan ile bile yeni birer sayfa açılması yolunda girişimleri oldu.

Hemen her şeyin seçime ayarlı olduğu şu günlerde, bir biri ardına hayata geçirilen bu yakınlaşma arayışları oya tahvil edilebilir mi, yoksa çatışmacı bir söylem mi tereddütte olan AK Parti seçmenleri üzerinde daha ikna edici sonuç getirebilir?

Ayrıca, galiba bu arayışlardan beklendiği kadar sıcak cevaplar da alınamadı"