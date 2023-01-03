Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye ile normalleşme açıklaması

03 Ocak 2023 Salı, 16:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye yönetiminin ülke dışındaki vatandaşların ülkeye dönüşü için işbirliği yapmak istediğini belirterek, iki ülkenin ilişkilerinin Suriyeli 'muhalif' gruplara zarar verecek şekilde normalleşmeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, TRT Haber'de yer alana habere göre Brezilya seyahatinin dönüşü esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye ve Rusya savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katıldığı toplantı hakkında, "Bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin zararına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca Suriyeli'nin ülkelerine geri dönmesi için diğer ülkelerle işbirliği yapmak istediğini ifade ederek, "Güvenlik, geride bırakılan malların iadesi, oraya dönüldüğü zaman hangi imkanların sağlanacağı önemli... Yani uluslararası toplumun rejimle angajmanı bu nedenle önemli. Rejim Suriyelilerin dönmesi konusunda işbirliği yapmak istediğini söylüyor" dedi.

Çavuşoğlu, habere göre 17 Ocak'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini ve çok sayıda resmi temasta bulunacağını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savunma ve dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından Türkiye, Suriye ve Rusya'nın üçlü bir formatta liderler düzeyinde bir araya gelebileceğini söylemişti. Çavuşoğlu ise hafta sonunda Suriye ile dışişleri bakanları düzeyinde Rusya'nın da katılacağı üçlü toplantının bu ayın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini ifade etmişti.